Une toute nouvelle marque a été déposée aujourd’hui pour la très appréciée série Mario & Luigi. Il a été déposé en Argentine aux fins des logiciels de jeux vidéo et de smartphones. La nouvelle a été découverte par Let’s Go Digital via Reddit et nous croisons les doigts pour que quelque chose en vienne. Comme vous le savez, le développeur de Mario & Luigi RPG AlphaDream a déposé un dossier de mise en faillite

Comme ça:

J’aime chargement…

en relation