Nouvelle surface de détails de Resident Evil 3 Remake

De nouvelles informations sur Resident Evil 3 Remake ont été publiées, et nous vous avertissons à l’avance de l’arrivée de spoilers.

Mise à jour: Il s’avère que l’un des plus gros spoilers du Resident Evil 3 Remake le vidage d’informations aujourd’hui n’était pas un spoiler après tout.

L’article d’OXM a déclaré que Nemesis était capable de s’introduire dans les salles sûres du jeu – s’il vous poursuivait. Il s’avère que ce n’est pas le cas.

Selon Capcom via une mise à jour de Games Radar, la pièce où Nemesis a fait irruption a été confondue avec une salle sûre lors de l’aperçu.

En bref, oui, les chambres sûres semblent toujours être sûres. Dieu merci. L’histoire originale suit.

Histoire originale

Ces nouvelles informations sur Resident Evil 3 Remake vient du dernier numéro d’OXM, et il y a beaucoup de spoilers. Donc, si vous voulez entrer dans le jeu sans tache, vous ne voudrez probablement pas continuer à lire.

L’un des éléments les plus intéressants de l’article concerne Nemesis. Apparemment, il pourra s’introduire dans le coffre-fort si vous êtes poursuivi par lui. Cela signifie que vous n’êtes pas en sécurité simplement parce que vous avez couru dans la pièce. Certes, Nemesis ne pourra pas vous suivre dans certains domaines, mais il restera toujours une menace constante.

En parlant de menaces, selon le post reddit, l’IA zombie a été retravaillée pour pouvoir fonctionner ensemble ou en tant que menace unique. Les zombies se comporteront également différemment lorsqu’ils sont seuls ou en groupe.

Grave Digger, araignées et Hunter Betas sont également confirmés comme ennemis.

L’article discute également de la taille de Raccoon City et de sa taille beaucoup plus grande que le jeu original. Il y aura plusieurs chemins à emprunter dans la ville, et Jill peut débloquer encore plus à travers le système de métro vers d’autres parties de la ville comme une forme de voyage rapide. Le système de métro fera également office de plaque tournante. Vous aurez également plus d’options secondaires disponibles et un suivi arrière facultatif, mais comme pour tout, il y a des risques si vous décidez de retourner dans une zone précédemment visitée.

Il explique également comment Carlos aura des séquences jouables, mais pas sa propre campagne. Pendant que vous vous aventurez à travers la ville, il apparaîtra également à l’occasion alors qu’il vaquera à ses occupations.

Il y a plus d’informations tirées de l’article via le lien reddit, alors lisez-le si vous voulez en savoir encore plus.

Pendant que vous attendez la sortie du jeu, consultez notre hub Resident Evil 3 Remake qui contient des informations sur la démo, les bonus de précommande, le gameplay et plus encore. Vous pouvez également donner une lecture pratique au jeu d’Alex.

Il sortira le 3 avril pour PC, PS4 et Xbox One.