Nouvelle utilisation du canon à confettis dans Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons ravit tous les joueurs, et ce n’est pas étonnant. Depuis sa sortie le 20 mars, de nombreux joueurs passent des heures et des heures sur leurs îles à les laisser à leur goût. Nous savions que le succès de ce jeu était plus qu’assuré, c’est pourquoi Nintendo a sorti une édition spéciale Nintendo Switch pour commémorer sa sortie. Cependant, on ne savait pas si ce serait un tel succès, et c’est qu’au Japon, il a largement dépassé les ventes de la première semaine de sa vie à son précédent épisode, Animal Crossing: New Leaf pour Nintendo 3DS, vendant 90% de leur stock initial.

Guide complet de Animal Crossing: New Horizons

Le canon à confettis a une autre utilité

Animal Crossing: New Horizons est plein de belles surprises, et peu à peu les joueurs découvrent de nouvelles choses. A cette occasion, deux joueurs ont posté une nouvelle fonction du canon à confettis, et c’est qu’ils servent non seulement à célébrer, mais ils ont découvert qu’avec cela vous pouvez chasser les essaims de guêpes. Ci-dessous, nous vous montrons les vidéos qui ont été publiées sur le réseau social.

oui! ça marche !! vous pouvez faire sauter les guêpes avec un popper de fête https://t.co/cqLLWjKWYS pic.twitter.com/lKb7DDo7NF

– Nicole Carpenter (@sweetpotatoes) 30 mars 2020

Voir aussi

Maintenant la question se pose, peut-on étourdir une tarentule avec le canon à confettis et ainsi pouvoir la capturer plus facilement? Nous devrons l’essayer, non?

Source

Connexes