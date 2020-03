Nouvelle vente flash sur le PlayStation Store!

Si vous cherchez quelque chose à jouer ce long week-end, alors c’est votre jour de chance. La Boutique Playstation vient de lancer une petite vente flash dans les jeux Playstation 4 qui sera disponible jusqu’à lundi, 16 mars. Ici vous pouvez trouver tous les titres qui ont une remise.

Vous vous sentez un peu nostalgique? Crash Bandicoot N. Sane Trilogy et Spyro Reigned Trilogy Ils ont un rabais de 50%, abaissant leur prix à 20 $. Les deux collections incluent les trois premiers jeux de leurs franchises respectives, vous obtenez donc certainement un peu de contenu. Plantes vs. Zombies: Bataille pour Neighbourville, un jeu de tir multijoueur adapté à toute la famille, vous pouvez également le trouver pour 20 dollars.

Bien que tous les grands événements sportifs aient été suspendus ou annulés par la pandémie de coronavirus, vous pouvez toujours obtenir votre dose sportive grâce aux jeux vidéo. NBA 2K20 est disponible pour seulement 19,79 $, et le Édition numérique de luxe à 26,39 $ dollars. Les fans de jeux de course peuvent trouver Besoin de chaleur rapide à seulement 30 $. Il existe d’autres titres avec de grandes remises et voici la liste complète:

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – 20 $ (40 $)

Far Cry New Dawn – 16 $ (40 $)

Just Cause 4 – Édition complète – 21 $ (70 $)

Just Cause 4 – Gold Edition – 18 $ (60 $)

Just Cause 4: Reloaded – 12 $ (40 $)

NBA 2K20 – 19,79 $ (60 $)

NBA 2K20 Digital Deluxe Edition – 26,39 $ (80 $)

Besoin de chaleur rapide – 30 $ (60 $)

Need for Speed ​​Heat Deluxe Edition – 35 $ (70 $)

Plantes vs. Zombies: Battle for Neighbourville – 20 $ (40 $)

Spyro Reignited Trilogy – 20 $ (40 $)

Source: Play Station

