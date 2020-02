Nouvelles cartes-cadeaux pour la Saint Valentin

La Saint-Valentin, connue dans le monde entier sous le nom de Jour de la Saint Valentin, est juste autour du coin, et comme probablement beaucoup d’entre nous n’ont même pas pensé à quoi donner à notre personne spéciale (ou personnes, ou animaux), les personnages de Traversée d’animaux Ils ont déjà peur de nous sortir des ennuis. Comment? Moving Animal Crossing: New Horizons au même jour qui tombe par hasard vendredi? Malheureusement non (mais ne vous découragez pas, car il y en a moins pour le 20 mars). C’est une série de cartes de voeux pour la Saint-Valentin avec des phrases affectueuses qui nous rappellent totalement la saga elle-même et que nous pouvons télécharger gratuitement.

Animal Crossing nous sort des ennuis pour la Saint-Valentin

Cinnamon, Totakeke, Tom Nook … tous et un autre personnage qui s’est inscrit à la journée de l’amour, et ils nous apportent, comme nous le disons, un total de 6 cartes que nous pouvons télécharger, imprimer et recadrer gratuitement. Pour ce faire, il nous suffira de cliquez sur le lien suivant et nous amènera directement au modèle. Dépêchez-vous moins que Sonic avec son nouveau film (ne vous écrasez pas comme lui) et plus que Sam ralentit (le mème vit, le combat continue) et téléchargez-les maintenant, avant qu’Aliste ne vous attrape.

Et toi? Avez-vous déjà en tête quelqu’un à qui vous allez donner une de ces cartes?

