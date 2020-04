Nouvelles de la PS5 et de la série X, Death Stranding sur PC et livres de jeux vidéo dans le 3D Games SuperShow

Comme tous les jeudis, rendez-vous avec un nouveau 3D Games SuperShow avec toutes les actualités du jeu vidéo.

Comme tous les jeudis, une nouvelle semaine avec le SuperShow 3DJuegos. On commence avec le retard de Death Stranding sur PC. C’est un gros problème ou nous aimons déjà que tous les retards du jeu vidéo aient étédates si proches? Il nous aide également à revoir l’empreinte laissée parHideo Kojimaavec son dernier jeu vidéo.Se souvenircomme d’autres titres signés par le gourou japonais?

L’actualité de la nouvelle génération de consoles marque le programme d’aujourd’hui. Il y a beaucoup de rumeurs qui placent la présentation de la PS5 et de la Xbox Series X dans les semaines à venir,les prévisions seront remplies? À quoi s’attendre des annonces des deux machines et des problèmes d’approvisionnement signalés des composants de la nouvelle génération deSony? Terminons-nous les ventes de Final Fantasy VII Remake, illustratif malgré le coronavirus?

Nous avons repris l’un des derniers rapports sur les jeux inédits du SuperShow enJeux 3D. Ce qui se cache derrière le marché des jeux de collectionle plus mystérieux de l’industrie? Quel est son attrait pour les collectionneurs? Enfin, et profitant de laJournée du livreNous recommandons certains de nos livres de jeux vidéo préférés à nos téléspectateurs. Voulez-vous nous en recommander?N’hésitez pas à le faire dans les commentaires!

Au programme d’aujourd’hui, ils ont participélvaro Castellano,Alberto PastoryToni Piedrabuenaavec l’édition de Pedro Herrero. La publication duJeux 3D SuperShowElle a lieu les jeudis à midi, heure de la péninsule espagnole.

En savoir plus sur: PS5, Xbox Series X, livres et jeux vidéo et SuperShow.

