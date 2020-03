Nouvelles du site: Dites bonjour à notre site soeur ressuscité, Pure Xbox

Bien que vous veniez évidemment sur Nintendo Life pour obtenir les dernières nouvelles, critiques et fonctionnalités du monde de Nintendo, il est tout aussi évident que beaucoup d’entre nous posséderont plus d’une console de jeux. À cette fin, le réseau dont fait partie ce site s’est développé au fil du temps; Beaucoup d’entre vous connaissent notre site Sony, Push Square, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’il y a quelques années, nous avions également un site axé sur la Xbox appelé Pure Xbox.

Pure Xbox a été fermée il y a quelques années afin que nous puissions nous concentrer sur le fait de faire de Nintendo Life et de Push Square le meilleur possible, mais avec ces deux sites dans de très bons endroits en ce moment et la promesse alléchante de la Xbox Series X se profile à l’horizon , nous pensions que ce serait le moment idéal pour le ressusciter.

Le site sera de nouveau en service depuis une semaine ce vendredi, et bien qu’il ne soit pas tout à fait à la même capacité de production que nos deux autres sites, il a néanmoins lancé un certain contenu fin au cours des derniers jours, notamment:

Nous avons embauché un éditeur très talentueux et très expérimenté sous la forme de Fraser Gilbert, mais vous remarquerez sans aucun doute certains noms familiers qui apparaissent également sur Pure Xbox. Donc, si vous possédez une console Xbox One ou si vous êtes enthousiasmé par ce que la série X a à offrir, nous espérons que vous serez prêt à ajouter Pure Xbox à votre dossier de signets. Prendre plaisir!

