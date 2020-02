Nouvelles du site: nous changeons notre façon de gérer les captures d’écran des commutateurs

© Nintendo Life

Comme nous le savons tous, toutes les captures d’écran de Switch ne sont pas créées égales. Les captures d’écran prises lorsque votre console est ancrée seront légèrement différentes de celles capturées en mode portable, non seulement en raison de la différence de résolution, mais également en raison du fait que la console fonctionne à un niveau de puissance plus faible lorsqu’elle est éloignée du téléviseur. Les développeurs ayant eu plus de temps pour se familiariser avec le commutateur, nous constatons que l’écart entre ces deux normes se creuse encore plus.

Cela nous a incités à changer la façon dont nous traitons les captures d’écran de Switch dans nos critiques. Traditionnellement, nous avons simplement capturé un tas d’écrans pendant le jeu – à la fois dans les modes ancrés et portables – et les avons téléchargés sur le site sans aucune indication du mode dans lequel ils ont été pris. À l’avenir, nous allons être plus transparents sur dans quel mode l’écran a été pris afin que vous puissiez voir par vous-même la différence entre les deux modes – cela va être particulièrement intéressant pour ceux d’entre vous qui possèdent un Switch Lite et donc ne connaîtront que des jeux en mode portable.

Ci-dessous, vous verrez deux exemples. Celui du haut a été pris en mode ancré, comme indiqué par le message et l’icône ci-dessous:

Capturé sur Nintendo Switch (ancré)

Cet écran suivant, cependant, a été capturé en mode portable / non ancré, ce qui est rendu clair par le message au même endroit. Vous pouvez également probablement dire que la résolution et la qualité d’image sont bien inférieures à la capture d’écran ancrée, ce qui montre pourquoi il est maintenant plus important que jamais d’indiquer clairement dans quel mode chaque écran a été capturé.

Capturé sur Nintendo Switch (portable / non ancré)

J’espère que vous verrez instantanément les avantages de cette nouvelle approche. Nous ne pouvons malheureusement pas déployer cela sur les titres précédents, donc cela ne se reflétera que dans les critiques à l’avenir. Il peut également y avoir des cas où nous ne pouvons pas capturer des captures d’écran directement à partir du jeu (certains titres désactivent la fonction de capture d’écran intégrée du Switch), et dans ces situations, nous n’avons pas d’autre choix que d’utiliser les écrans de presse fournis par l’éditeur. Ces clichés ne porteront pas de message ancré / non ancré.

Dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau système – et si vous le trouvez utile – en postant un commentaire ci-dessous.

