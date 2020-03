Nouvelles et anciennes fonctionnalités de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX – HITC

Un aperçu de certaines des nouvelles et anciennes fonctionnalités que les fans peuvent attendre dans Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX.

Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX n’a ​​été annoncé qu’en janvier, et le remake sort déjà très bientôt. Ses critiques ont été largement positives malgré certaines plaintes selon lesquelles il est un peu maladroit, donc c’est quelque chose que les fans de Pokémon de la vieille école devraient apprécier. Cependant, si vous hésitez à l’acheter, vous découvrirez ici ses nouvelles et anciennes fonctionnalités en tant que remake.

Comme vous le savez probablement déjà, Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX est un remake / remaster de Pokémon Mystery Dungeon Blue Rescue Team, ainsi que Red Rescue Team. C’est un robot de donjon qui vous transforme en Pokémon à travers un test de personnalité soigné, et il sera lancé très bientôt.

Vous trouverez ci-dessous les anciennes et les nouvelles fonctionnalités que Nintendo a mises en œuvre dans ce remake.

Quelles sont les anciennes fonctionnalités de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX?

L’une des anciennes fonctionnalités de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX est son récit.

Il englobe la même histoire que Pokémon Dungeon Mystery Dungeon Blue and Red Rescue Team, alors ne vous attendez pas à des changements à cet égard.

Une autre ancienne fonctionnalité qui revient est le combat au tour par tour et les donjons générés aléatoirement.

De plus, vous pourrez également accepter des emplois pour augmenter le rang de votre groupe Pokémon.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX?

Outre les superbes graphismes qui ressemblent à une peinture en mouvement, l’une des nouvelles fonctionnalités les plus remarquables de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX est que votre groupe pourra contenir huit Pokémon (y compris vous-même) plutôt que le total initialement restrictif de seulement quatre .

Loin de la beauté superficielle et des différences de taille flagrantes, une autre nouvelle fonctionnalité de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX est Rare Qualities. Selon l’IGN, ces Pokémon accordent des capacités uniques qui affectent toute l’équipe.

Suite à cela, le remake a également le mode automatique et l’attaque automatique. Le premier vous permet d’explorer automatiquement les donjons jusqu’à ce qu’un ennemi vous approche, tandis que le second permet au jeu d’attaquer instinctivement avec votre mouvement le plus fort.

La croissance des mouvements vous permettra également d’activer un mouvement spécifique en l’exploitant à plusieurs reprises, et il y aura également Mega-Evolution et Awakening (via Gamewith).

Après s’être évanoui dans un donjon, vous pourrez également appeler d’autres joueurs pour vous sauver, ou vous pourrez faire appel à l’aide d’une autre équipe de sauvetage.

Enfin, un autre changement notable est que les zones d’amis ont été remplacées par des camps d’équipes de sauvetage. Ceux-ci peuvent être achetés auprès de Wigglytuff, et ils peuvent héberger des espèces spécifiques de Pokémon pour les stocker.

Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX sera lancé sur Nintendo Switch le 6 mars.

