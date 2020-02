Nouvelles images et nouveaux détails

Le 24 avril 2020, le remake 3D de Trials of Mana, un titre dont nous ne pouvions jouir en Occident que récemment, si nous le comparons avec le temps depuis sa sortie sur les terres japonaises. Ainsi, comme tout autre RPG digne de ce nom, ce titre dispose de plusieurs systèmes sur lesquels les joueurs devront naviguer pour faire avancer leur aventure, et cette fois de nouveaux détails sur ces systèmes ont été présentés.

Trials of Mana détaille plusieurs des menus et systèmes que les joueurs y verront

Système de développement de personnages

Lorsque vous montez de niveau, les statistiques de base des personnages, telles que les points de vie ou la force, augmentent. De plus, nous pouvons attribuer les “points de développement” que nous obtenons lorsque nous montons de niveau afin de renforcer les personnages avec des attaques spéciales, des améliorations d’état ou de nouvelles compétences.

En accumulant les points de développement, nous pouvons obtenir des améliorations en PS, PM, force, défense, esprit, intelligence et chance. Les points déjà attribués peuvent être réinitialisés si nous visitons un certain endroit …

Il existe également des attaques spéciales qui sont divisées entre les attaques magiques et les attaques spéciales et, une fois apprises, sont automatiquement enregistrées comme attaques spéciales sur l’anneau de commandement et peuvent être utilisées sur le terrain et pendant les combats. Si nous les utilisons, nous dépensons PM.

De plus, certaines joutes ont été mises en place grâce au nouveau système de combat basé sur un environnement 3D. De nouveaux éléments ont été ajoutés qui n’apparaissaient pas dans le titre d’origine.

Nouveau système de compétences

Nous pouvons maintenant équiper les compétences que nous avons apprises, qui ont des effets différents, comme l’amélioration de nos statistiques. Cependant, bien que nous puissions acquérir des compétences via des points de développement, il existe également certaines compétences qui seront acquises en fonction de l’interaction entre les personnages. Chaque fois que nous atteignons une classe supérieure, le nombre de compétences que nous pouvons équiper augmente. Il y a plus de 300 compétences dans le jeu!

Nouveau système pour changer l’apparence et redémarrer les classes

De plus, dans cette nouvelle version, il y a des classes qui appartiennent au chemin de la lumière, tandis que d’autres appartiennent au chemin de l’obscurité, mais, si à tout moment nous sentons que nous avons fait une erreur sur la route, nous pouvons toujours recommencer et retourner à la classe initiale en utilisant « Échelles de la déesse ». Il convient également de noter que l’apparence de nos personnages variera en fonction de la classe que nous avons choisie (mais nous pouvons choisir une tenue d’une autre classe que nous n’avons pas choisie à ce moment-là).

Nouveau système d’interaction avec les personnages

Lorsque nous entrons dans une ville, le groupe se sépare et le protagoniste que nous avons choisi sera le seul personnage jouable. De cette façon, nous pouvons explorer l’environnement pour interagir avec le reste des membres de notre équipe.

Plantez des graines dans les pots!

Lorsque nous nous battons contre les monstres, ils nous donnent parfois plusieurs graines que nous pouvons ensuite planter dans les pots qui se trouvent dans les auberges, afin d’obtenir différents objets. Il existe cinq types de graines: «Seeds», «Silver Seeds», «Golden Seeds», «Rainbow Seeds» et «Seeds ???» (Ces derniers nous fournissent les objets nécessaires pour pouvoir changer de classe et peuvent également apparaître dans les coffres des donjons).

Voir aussi

Comme il s’agit d’une nouvelle version, de nouvelles fonctionnalités ont également été ajoutées, telles que des objets qui augmentent l’expérience que nous obtenons après les combats, des raccourcis qui nous permettent d’accéder plus facilement aux objets et des capacités spéciales, la possibilité de soigner l’ensemble du groupe grâce à une seule commande, la possibilité de choisir entre quatre difficultés ou des emplacements de sauvegarde supplémentaires (on en trouve maintenant un total de 12).

Via

Connexes