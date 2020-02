Nouvelles photos de Shuuji Kayama et de son partenaire Lopmon

Cette même année 2020 nous pouvons explorer un nouveau monde numérique grâce à Digimon Survivre, le prochain jeu de cette franchise populaire de monstres numériques qui vise à démarrer une nouvelle série de titres. Ainsi, dans ce jeu dans lequel des éléments de romans visuels et de RPG tactiques sont combinés, nous trouverons plusieurs personnages principaux, et les derniers qui ont été présentés, Shuuji Kayama et son partenaire numérique Lopmon, ont maintenant reçu un vaste galerie d’images dans lequel nous pouvons les voir à la fois dans les segments de l’histoire et dans les combats frénétiques Tout est pour survivre dans ce monde cruel!

Shuuji Kayama et Lopmon en vedette dans la dernière série d’images de Digimon Survive

Le groupe principal de personnages de Digimon Survivre Il sera composé de quelques garçons qui ont participé à un camp d’été (à quoi ressemblera cette prémisse par exemple? , mais en même temps totalement différent. Comme ça Le mois dernier, des informations sur Shuuji Kayama et sur Lopmon ont été révélées, mais maintenant une vaste galerie d’images a été partagée dans laquelle nous pouvons les voir dans les différentes parties du jeu, soit dans les phases dans lesquelles nous devons explorer le monde ou dans les phases dans lesquelles nous devons positionner notre Digimon du meilleure façon pour eux de lutter contre nos adversaires, tant que nous renforçons le lien entre les humains et les créatures numériques. Très important aussi dans le jeu, comme dans les différentes séries d’animation!

Voir aussi

De cette façon, et avec ces nouvelles images de Digimon Survive, nous ne pouvons qu’attendre pour en savoir plus sur ce titre, et aussi pour savoir exactement quand il sera mis en vente. Et vous, êtes-vous prêt à entrer dans ce monde numérique dans lequel chacun de vos êtres tentera de mettre fin à votre vie?

Source

Connexes