NPD janvier 2020: changer de matériel le plus vendu, Dragon Ball Z: Kakarot en tête du logiciel

Le NPD a publié son analyse pour le mois de janvier 2020, notant des baisses d’une année à l’autre.

Pour le mois de janvier 2020, NPD rapports Logiciel a baissé de 31% à 311 millions de dollars par rapport à janvier 2019.

La baisse a été attribuée à une mince liste de versions par rapport à l’année dernière lorsque Kingdom Hearts 3 et Resident Evil 2 ont été libérés.

Dragon Ball Z: Kakarot était le jeu le plus vendu du mois, ce qui en fait le troisième plus élevé des ventes de la franchise Dragon Ball Z.

Call of Duty: Modern Warfare était le deuxième titre le plus vendu, et maintient sa place de jeu le plus vendu au cours des 12 derniers mois.

Le jeu le plus vendu de l’histoire des États-Unis, GTA 5, a fait un retour dans le top cinq et Ring Fit Adventure sauté à la neuvième place.

Les best-sellers spécifiques à la plateforme étaient: Super Smash Bros. Ultimate sur Switch; et Dragon Ball Z: Kakarot sur PS4 et Xbox One.

Vous pouvez voir ci-dessous les dix meilleurs best-sellers pour la vente au détail et le numérique.

Matériel les dépenses en janvier 2020 ont diminué de 35% pour s’établir à 129 millions de dollars sur douze mois (en glissement annuel), contre 199 millions de dollars en janvier 2019.

Nintendo Switch a été la plateforme la plus vendue du mois pour les ventes unitaires et en dollars.

En accessoires et cartes de jeu, les dépenses totales en janvier ont atteint 238 millions de dollars, soit une baisse de 11% en glissement annuel. le Manette sans fil Xbox Elite Series 2 était l’accessoire le plus vendu pour le troisième mois consécutif et le cinquième accessoire de jeu le plus vendu de l’histoire des États-Unis.

Dans l’ensemble, les dépenses en janvier 2020 pour les accessoires, les cartes de jeu, le matériel et les logiciels ont totalisé 678 millions de dollars, en baisse de 26% en glissement annuel. La baisse a été attribuée à la fin de vie de la console PS4 et Xbox One et aux nouvelles versions légères.