NPD: “Le Nintendo Switch était la plate-forme matérielle la plus vendue de décembre et 2019”

Le premier rapport mensuel NPD est publié pour 2020, et c’est un rapport spécial supplémentaire. Le premier rapport NPD de l’année revient non seulement sur décembre de l’année précédente, mais nous donne également un aperçu de l’année dans son ensemble. Ce qui rend ce rapport très spécial, cependant, c’est qu’il reviendra même sur la décennie précédente. Selon l’analyste de NPD, Mat Piscatella, la Playstation 4 était le matériel de jeu le plus vendu de la décennie. Comme pour le mois et l’année précédents, Piscatella a déclaré que «la Nintendo Switch était la plate-forme matérielle la plus vendue de décembre et 2019». Piscatella a également expliqué que «les dépenses en matériel informatique en décembre 2019 ont diminué de 17% par rapport à il y a un an, pour atteindre 973 000 000 $. Les dépenses annuelles en matériel informatique ont chuté de 22% pour atteindre 3 900 000 000 $. Les gains de Nintendo Switch n’ont pas pu compenser les baisses sur d’autres plateformes ».

La source

Comme ça:

J’aime le chargement …

en relation