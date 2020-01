NPD partage les ventes de logiciels aux États-Unis pour le mois dernier, 2019 et la décennie

Après les ventes de matériel, jetons maintenant un œil aux ventes de logiciels aux États-Unis l’année dernière. Pour commencer, Nintendo avait la moitié des 20 meilleurs jeux vidéo les plus vendus en décembre.

Le jeu le plus vendu de décembre 2019 était Activision Call of Duty: Modern Warfare, et plus bas, la liste était Luigi’s Mansion 3 à la cinquième place, suivi du nouveau Pokémon, Mario Kart, et Super Smash Bros.Ultimate.

En 16e place était La légende de Zelda: le souffle de la nature, et cela a été suivi par l’éveil de Link, Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe, Super Mario Party et Ring Fit Adventure.

Le groupe NPD

En ce qui concerne les dix meilleurs jeux les plus vendus de 2019, Nintendo avait deux jeux sur cette liste. Super Smash Bros.Ultimate a terminé à la 7e place et Mario Kart a terminé 10e. Le jeu le plus vendu de l’année est allé à Call of Duty: Modern Warfare:

Le groupe NPD

Le jeu le plus vendu de la décennie en Amérique était Rockstar Grand Theft Auto V, suivi de nombreux jeux Call of Duty, Red Dead Redemption 2 et Minecraft:

Le groupe NPD

Le jeu Switch le plus vendu de décembre 2019 était Luigi’s Mansion 3 et sur 3DS c’était Pokémon Soleil et Lune.

Mat Piscatella du NPD Group a également noté que le Switch était le seul système à avoir progressé en 2019:

Les ventes en dollars de logiciels de jeux vidéo suivis ont diminué de 13% en décembre par rapport à l’an dernier, à 1,1 milliard de dollars, tandis que les ventes annuelles ont chuté de 9% à 6,6 milliards de dollars. Des baisses ont été enregistrées sur toutes les plates-formes en décembre, tandis que Switch était la seule plate-forme à avoir progressé pour l’année.

En décembre, les ventes combinées de logiciels de jeux vidéo se sont élevées à 1141 millions de dollars (en baisse de 13% par rapport à l’année précédente) et pour l’ensemble de 2019, un montant total de 6564 millions de dollars a été réalisé (en baisse de 9%).

.