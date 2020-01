NPD: plus de jeux lancés sur Switch en 2019 que sur PS4 et Xbox One combinés

Mat Piscatella du NPD Group a partagé une conclusion intéressante sur les performances du Switch en 2019.

Selon les derniers chiffres du NPD Group, environ 1480 jeux ont été lancés sur Switch aux États-Unis en 2019 seulement. Ce nombre est non seulement étonnant en soi, mais il a également lancé plus de 400 jeux de plus que la PS4 et la Xbox One combinées cette année-là.

Nous avons suivi plus de 1 480 nouvelles versions sur Nintendo Switch aux États-Unis en 2019. C’est… c’est beaucoup de nouvelles versions sur Switch l’année dernière, plus de 400 de plus que la PS4 et la Xbox One combinées.

– Mat Piscatella (@MatPiscatella) 9 janvier 2020

De plus, Piscatella a également publié un graphique comparant le Switch à la Wii, une autre des consoles à succès de Nintendo. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le nombre de jeux sortis sur le Switch dépasse massivement ceux sortis sur la Wii pendant des périodes similaires dans leurs cycles de vie.

En savoir plus sur le nombre de nouvelles versions de Switch … 2019 a été une année si remarquable pour de nombreuses raisons, l’une d’entre elles étant le nombre de jeux disponibles sur Switch. Voici une comparaison des 3 premières années civiles de Switch avec les 3 premières années civiles de Wii. Consultez a. pic.twitter.com/AIPcivylRv

– Mat Piscatella (@MatPiscatella) 10 janvier 2020

Compte tenu de la popularité continue du Switch, il est probable que le nombre de jeux qui y seront publiés continuera d’augmenter au cours des prochaines années.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

