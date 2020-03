Numskull Games apporte des pommes de terre sacrées! Compendium pour changer en mai

Numskull Games a annoncé qu’il publie Holy Potatoes! Compendium sur la Nintendo Switch en mai.

Une collection de trois titres initialement publiés uniquement sous forme numérique, Holy Potatoes! Compendium est une autre version physique à ajouter à vos étagères gémissantes, et se compose des titres suivants:

Holy Potatoes! Que se passe-t-il?! est une simulation de gestion de la cuisine farfelue sur le thème de l’enfer où vous incarnez un chef dans une vie après la mort peuplée de pommes de terre (naturellement). Triez les pécheurs de pommes de terre en stations de cuisson pour extraire des ingrédients délicieusement pécheurs, préparez d’incroyables recettes à base de pommes de terre et apaisez les dieux de votre Panthéon en leur servant des plats de spud savoureux!

Holy Potatoes! Nous sommes dans l’espace?! est un jeu d’exploration spatiale bonkers où vous gérez votre propre vaisseau spatial, fabriquez des centaines d’armes et explorez l’immensité d’un univers rempli de légumes. Utilisez une foule d’armes étranges pour inverser le cours de la bataille dans le combat tactique au tour par tour. Attention: les calembours végétariens à gogo.

Holy Potatoes! Un magasin d’armes?! est un jeu de simulation fou où vous gérez votre propre magasin d’armes et développez ses activités dans un monde de pommes de terre incroyable. Utilisez vos forgerons pour forger plus de 200 armes différentes, vendez-les à plus de 10 héros de la pomme de terre et adoptez même un chien de pomme de terre! (Oui, vous avez bien lu, A. POMME DE TERRE. CHIEN.)

Le jeu sera disponible en édition Standard et en édition Badge Badge. Allez-vous prendre celui-ci?

