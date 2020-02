Nvidia dévoile une nouvelle carte graphique inspirée du Cyberpunk 2077

Hier après-midi, le récit de Nvidia avancé que, avec CD Projekt RED ils lanceraient une édition spéciale de leur carte graphique GeForce RTX 2080 Ti, inspiré par le jeu vidéo attendu Cyberpunk 2077. Cette édition ne serait pas disponible à l’achat, et le seul moyen d’en obtenir une serait par pure chance à travers un concours organisé par la marque elle-même.

Le concours est déjà actif sur tous ses réseaux sociaux, et la compétition est très simple. Si vous n’avez pas eu l’occasion de regarder la vidéo ci-dessus, ci-dessous, nous vous laissons les étapes à suivre pour participer, gracieuseté de Nvidia:

Présentation de la GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition.

Nous en avons fait 77 pour notre communauté.

Vous en voulez un? Voici comment:

1. RT cette vidéo.

2. Marquez un joueur qui est aussi excité que vous à propos de Cyberpunk 2077 dans les réponses avec #RTXOn

3. Si vous êtes sélectionné, vous gagnez tous les deux ces GPU en édition limitée! pic.twitter.com/IG2BZZCZ6H

– NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) 17 février 2020

Malheureusement Mexique Ce n’est pas dans les pays concurrents, mais si vous avez un ami ou un parent dans le États Unis, vous pouvez alors leur demander de le recevoir pour vous et de vous l’envoyer plus tard.

Ayant subi un fort retard, Cyberpunk 2077 sera disponible sur 17 septembre 2020 pour PS4, Xbox One et PC. Bien que ce jeu nécessite beaucoup de puissance graphique, CDPR Il n’exclut toujours pas complètement la possibilité de Nintendo Switch, tout comme ils l’ont fait avec The Witcher 3: Wild Hunt.

Source: Nvidia

