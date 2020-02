Nvidia explique pourquoi Activision Blizzard retire ses jeux du catalogue GeForce Now

Cependant, ils espèrent retravailler avec eux à l’avenir.

Il y a quelques jours, nous vous avons expliqué comment Activision Blizzard a décidé de retirer tous ses jeux vidéo du catalogue GeForce Now, l’abonnement de paiement Nvidia qui nous donnera accès à nos propres graphiquesRTX 2080sur n’importe quel appareil La décision est venue avec un motif inconnu que nous avons enfin vu aujourd’hui.

Selon Bloomberg News, Nvidia et Activision Blizzard ont eu un malentendu qui les a conduits à retirer tous les jeux GeForce Now. Les parents de Warcraft voulaient négocier un nouvel accord commercial avant d’inclure leurs titres sur la plateforme d’abonnement, mais Nvidia avait déjà déclaré queJe n’ai pas envisagé d’avoir des accords commerciaux avec les éditeurs de jeux, pour le moment. Compte tenu de cela,BlizzardJ’ai décidé de revenir en arrière et de supprimer les jeux une semaine après son lancement.

Nous sommes impatients de travailler avec eux pour réactiver ces jeux et plus encore à l’avenir.“Activision Blizzard a été un partenaire fantastique lors de la version bêta de GeForce Now, dont nous avons profité pour inclure la période d’essai gratuite pour nos membres fondateurs. Reconnaissant le malentendu, nous avons supprimé leurs jeux de notre service. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour réactiver ces titres et bien d’autres à l’avenir », a déclaré la société. Malgré tout, Nvidiaprévoit d’inclure à nouveau ces titres dans la plate-forme à l’avenir, mais n’a fait allusion à aucune date.

En outre, Nvidia a récemment déclaré que les ordinateurs portables sont “la console” du futur, alors il décide de miser sur ses composants et services. Aujourd’hui, ils ont offert de nouveaux indices sur une éventuelle collaboration avec Cyberpunk 2077 avec l’image mystérieuse d’un GPU. Si vous voulez savoir ce qui se fait dans cette entreprise, nous vous invitons à consulter notre article sur Nvidia GeForce Now, une excellente option pour le jeu en streaming.

