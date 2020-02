Nvidia GeForce est maintenant en ligne après 7 ans en version bêta

Photo: Alex Cranz (Gizmodo)

GeForce Now, le grand concurrent de Nvidia en matière de streaming de jeux pour Google Stadia et Microsoft Project xCloud, est enfin lancé aujourd’hui. Alors que Stadia s’appuie sur une sélection cultivée de jeux et que Project xCloud s’appuie largement sur des titres uniquement pour Xbox One, le plus grand attrait de Nvidia GeForce Now est la possibilité de jouer à peu près n’importe quel jeu PC que vous voulez.

GeForce Now vous permet de jouer à des jeux PC, en toute simplicité, sur n’importe quel PC, MacOS ou appareil Android. Vous voulez jouer à Overwatch sur votre téléphone Samsung ou à Red Dead Redemption 2 sur votre MacBook Air? L’idée est, il vous suffit de vous connecter et de partir.

GeForce Now n’est pas une boutique de jeux. Au lieu de cela, c’est un service qui est lié à vos comptes de boutique de jeux existants (il prend en charge presque tous les grands magasins de jeux PC, y compris Steam, Epic, GoG et Blizzard). Donc, si le service meurt, vous serez toujours propriétaire de vos jeux, bien que vous puissiez perdre des sauvegardes si vous n’avez pas activé les sauvegardes dans le cloud pour chaque service respectif.

Par rapport à Stadia et Project xCloud, qui ont tous deux une plus petite sélection de jeux et nécessitent des contrôleurs spécifiques, GeForce Now se sent robuste.

Historiquement, cependant, GeForce Now a été … un peu incohérent. Il a été lancé à l’origine sous le nom de Nvidia Grid en 2013. En 2015, il a été renommé GeForce Now et la version bêta est devenue disponible sur le décodeur Android de Nvidia, le Nvidia Shield. Je l’ai régulièrement utilisé pour jouer à Witcher 3, mais le service se bloquait, ou le jeu se bloquait, ou les deux se bloquaient et je reviendrais inévitablement sur mon PC pour une expérience plus fiable (et plus jolie).

Toutes les captures d’écran: Nvidia

Mais GeForce Now s’est améliorée au fil des ans. En plus d’être sur le Shield, il est lancé sur Android, PC et MacOS. Maintenant, je peux jouer une session de quatre heures de Civilization VI avec quelques hoquets. Étant donné que GeForce Now prend en charge presque tous les principaux magasins de jeux PC, je peux et j’ai joué à d’autres choses aussi. S’il s’agit d’un jeu PC, vous pouvez probablement y jouer via GeForce maintenant. Il vous suffit de vous connecter.

À partir d’aujourd’hui, il y aura deux types de comptes GeForce Now, tous deux en streaming à un maximum de 1080p et 60 images par seconde. Si vous ne voulez rien payer, vous pouvez obtenir un compte gratuit, ce qui vous permet de jouer pendant une heure à la fois et pourrait vous mettre dans la file d’attente derrière les autres jours de forte affluence. Rendez-vous au Compte du fondateur pour 5 $ par mois, et vous obtenez jusqu’à six heures de jeu à la fois, le lancer de rayons dans les jeux diffusés sur votre appareil et un “accès prioritaire”. Cela signifie que vous êtes moins susceptible d’être coincé dans une file d’attente.

Le problème avec GeForce Now, et la raison pour laquelle mon avis sera publié plus tard cette semaine au lieu de cette annonce, est qu’il se sent beaucoup plus sensible aux hoquets sur Internet que ses rivaux Google et Microsoft. Nvidia recommande 50 Mbps pour la meilleure expérience, 30 Mbps pour 1080p60 et 15 Mbps pour 720p60. Cependant, dans la pratique, je n’obtiens tout simplement pas les résultats que j’attendais avec ces vitesses. Bien que mes jeux fonctionnent généralement bien sur un Nvidia Shield, lorsque je passe à mon MacBook Pro, je reçois beaucoup de notifications «Internet irrégulier». Ces notifications s’accompagnent généralement d’une baisse significative de la qualité de la diffusion, et elles s’affichent quelle que soit la connexion Internet que j’utilise. J’ai reçu les notifications au bureau, à la maison et même lorsque j’essaie simplement de me connecter à la 4G via mon smartphone.

Davantage de tests, en particulier maintenant que le service est déployé, semblent nécessaires. Mais si vous voulez faire vos propres tests, vous pouvez consulter GeForce Now dès maintenant.

.