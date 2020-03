NVIDIA GeForce NOW étend la compatibilité de sa bibliothèque de jeux

Pour ceux d’entre vous qui utilisent une carte graphique GeForce NOW compatible NVIDIA, vous serez heureux d’apprendre que NVIDIA a étendu la liste des jeux pris en charge par le service de streaming, qui permet aux joueurs de découvrir la technologie au-delà de ce qui est disponible sur leur PC, par sept.

Comme un beau papillon déployant ses ailes, nous élargissons nous aussi notre bibliothèque de jeux pris en charge:

🦋 Conglomérat 451

🦋 Héros et généraux

🦋 Kingdom Come Deliverance

🦋 Richman10

🦋 Édition anniversaire Titan Quest

🦋 Victoria II

🦋 Wolfenstein: Youngblood (Steam – Allemagne)

– NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) 10 mars 2020

Les sept jeux inclus dans la mise à jour peuvent être vus dans le tweet ci-dessus. Cela porte le nombre total de jeux pris en charge à une coqueluche 527. Tant que vous possédez ces jeux dans leurs bibliothèques numériques respectives, vous pouvez utiliser NVIDIA GeForce NOW pour les lancer et les exécuter avec NVIDIA GeForce NOW en sélectionnant les meilleurs paramètres pour votre PC.

NVIDIA GeForce NOW met constamment à jour sa bibliothèque de jeux pris en charge, alors revenez régulièrement pour vérifier si celui que vous souhaitez a été ajouté ou supprimé.

