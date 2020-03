Nvidia GeForce publie maintenant The Long Dark sans autorisation

Hinterland Studio, développeur du jeu de survie épisodique The Long Dark, a récemment annoncé son intention de retirer son jeu de Nvidia GeForce Now après avoir expliqué que le service de streaming ne leur avait jamais demandé la permission de l’héberger en premier lieu.

Le directeur du jeu, Raphael van Lierop, s’est rendu sur Twitter pour annoncer la nouvelle.

Désolé pour ceux qui sont déçus, vous ne pouvez plus jouer #thelongdark sur GeForce Now. Nvidia n’a pas demandé notre autorisation pour mettre le jeu sur la plate-forme, nous leur avons donc demandé de le supprimer. Veuillez leur transmettre vos plaintes, pas nous. Les développeurs doivent contrôler où leurs jeux existent.

– Raphael van Lierop (@RaphLife) 1 mars 2020

“Ils nous ont offert une carte graphique gratuite en guise d’excuses”, a ajouté van Lierop. “Alors peut-être qu’ils vous offriront la même chose.”

Hinterland Studio n’est pas le premier groupe à supprimer ses jeux de Nvidia GeForce Now. Il y a quelques semaines, Activision Blizzard a également retiré toute son œuvre du service, qui a vu le départ de titans comme Call of Duty et Overwatch.

“À leur demande, veuillez être informé que les jeux Activision Blizzard seront supprimés du service”, lit le post officiel du forum Nvidia. “Bien que malheureux, nous espérons travailler avec Activision Blizzard pour réactiver ces jeux et plus à l’avenir.”

Bethesda a également supprimé tous ses jeux du service, à l’exception de Wolfenstein Youngblood. Néanmoins, Nvidia est confiant que les studios reviendront avec leurs jeux à l’avenir. “Alors que la période de transition arrive à son terme, les suppressions de jeux devraient être rares, avec de nouveaux jeux ajoutés à GeForce Now chaque semaine”, a noté Nvidia dans une annonce.

Malgré cela, comme nous l’avons récemment signalé, plus d’un million de personnes se sont inscrites à GeForce Now et le service devrait attirer plus de 1 500 jeux, y compris Cyberpunk 2077. Cela contraste fortement avec les problèmes persistants entourant Stadia, qui n’a toujours que 28 jeux parce que Google n’offre pas assez d’argent aux développeurs.

Et, comme Alex l’a noté dans son article sur les impressions, GeForce Now est déjà plus prometteur que Stadia.