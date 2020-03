Nvidia lance DLSS 2.0, avec une qualité et des performances de jeu supérieures grâce au rendu AI

Une version améliorée de sa technologie de rendu Deep Learning, qui est déjà disponible dans certains jeux.

Cet après-midi même,Nvidiaa présenté au mondeDLSS 2.0, la version améliorée de sonsuréchantillonnage automatisé utilisant l’apprentissage en profondeurpour offrir une excellente qualité d’image en temps réel, à moindre coût, grâce aux processeurs “Tensor Cores” dédiés sur les cartes RTX. La technologieDeep Sampling Super Sampling 2.0cherche à améliorer tous les aspects de sa mise en œuvre antérieure et à offrirdes performances encore plus élevées sans compromettre la qualité d’image.

Sur son site Internet, l’entreprise souligneaméliorations clésde cette nouvelle version de votre système. DLSS 2.0 promet d’offrirqualité d’image équivalente à la résolution nativedu jeu, mais rendu seulemententre un quart et un demi des pixels, pour offrir un coût beaucoup plus faible. A cet effet,nouvelles technologies de réponse temporelle, qui offrent des images plus nettes et une plus grande stabilité dans le passage des images. De même, le nouveau réseau d’IA de cette version sera beaucoup plus efficace pour tirer parti de ses noyaux, quide meilleures fréquences d’images et moins de limitationsmatériel et résolution.

Bien sûr, étant une technologie d’apprentissage automatique, plus vous traitez d’informations, plus elle sera efficace. En ce sens, Nvidia souligne queont changé le modèle d’apprentissage DLSS 2.0pour créer un réseau d’IA généralisé, avec des éléments communs qui peuvent être facilement appliqués à différents jeux. Alorsil sera plus rapide de passer à de nouveaux titres, et son intégration sera plus facile. Et pour finir avec les améliorations, cette version de DLSS auraplus d’options et de paramètrestels que trois modes de qualité différents afin que les joueurs puissent mieux équilibrer la relation entre la qualité de l’image et les performances.

Le meilleur de tout? Cette technologie est déjà disponible dans des jeux comme Wolfenstein: Youngblood ou Deliver Us The Moon, ainsi que dans MechWarrior 5: Mercenaries, et elle atteindra Control le 26. Avec le report du GDC 2020 en raison du coronavirus, les dernières semaines ont été pleines des nouvelles concernant la technologie et les jeux vidéo. Les détails techniques de la PS5 ont été récemment présentés, ainsi que les fonctionnalités de la Xbox Series X, et d’autres sociétés telles que AMD ont publié des démonstrations techniques de leurs technologies Raytracing pour la nouvelle génération.

