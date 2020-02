Nvidia ne participera pas au Mobile World Congress en raison de la crise des coronavirus

L’urgence de santé publique causée par l’épidémie de coronavirus en Chine a suscité la peur dans le monde, en particulier à un moment où les relations commerciales et les connexions de voyage internationales sont plus importantes et pourraient transporter le virus de son point d’origine vers le pays. plus loin en quelques jours. Dans le contexte de la tension qui existe pour cette situation, différents secteurs commencent à en subir l’impact et comme pour l’industrie mobile il y a de mauvaises nouvelles car Nvidia a annoncé qu’elle ne participerait pas au Mobile World Congress.

Nvidia, l’une des entreprises les plus importantes du secteur PC et présente dans le secteur mobile, a annoncé qu’elle ne participerait pas au Mobile World Congress 2020, un événement qui se tiendra du 24 au 27 février à Barcelone, en Espagne. Selon le communiqué de la société, la décision a été prise à titre conservatoire face à la crise que connaît le coronavirus au niveau international, elle considère donc qu’il n’y a pas de conditions pour assister à l’événement. Malheureusement pour les organisateurs et les participants, l’annulation de Nvidia s’ajoute à celles déjà annoncées par Ericsson, LG et ZTE, qui ont révélé ces derniers jours qu’ils ne participeront pas à l’événement.

De même, l’absence de Nvidia est considérée comme un coup dur pour le Mobile World Congress 2020 car il est l’un de ses principaux exposants et pendant les jours de l’événement, plusieurs activités étaient prévues, y compris des présentations de la technologie de l’intelligence artificielle et ses plans pour 5G

