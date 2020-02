Nvidia offre une édition Cyberpunk 2077 de la carte graphique RTX 2080 Ti

Par Emily Gera,

Lundi 17 février 2020 20:28 GMT

Nvidia GeForce s’associe au développeur CD Projekt Red pour offrir 77 cartes graphiques GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 en édition limitée, a annoncé aujourd’hui la société de technologie.

Le GPU est coloré en jaune et noir cyberpunkian et comporte le logo du jeu sur sa façade. Nvidia possède 200 unités de la carte édition spéciale, mais seulement 77 d’entre elles seront distribuées tandis que le reste devrait être utilisé pour des événements caritatifs.

Alors, voici ce que vous faites: rendez-vous sur l’une des pages sociales de Geforce – Twitter, Facebook ou Instagram – puis aimez, partagez ou retweetez le post cadeau. Vous devrez également répondre au message en marquant un ami et en utilisant le hashtg #RTXOn, le tout avant le 28 février.

Comme annoncé plus tôt cette année, Cyberpunk 2077 a récemment été retardé du 16 avril au 17 septembre. Le jeu serait complet et dans un état jouable, mais l’équipe de développement a besoin de plus de temps pour tester et peaufiner le jeu. Le Cyberpunk 2077 a déjà été confirmé comme prenant en charge le lancer de rayons, utilisant la technologie RTX pour être à son meilleur sur un PC suffisamment costaud.

