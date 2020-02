Nvidia prépare une carte graphique pour Cyberpunk 2077

Nous sommes habitués aux versions les plus importantes de l’année provenant de la main des consoles de collection qui présentent des designs spéciaux, mais qu’en est-il des cartes graphiques? Ce n’est pas si courant, non? Cependant, il semble que ce qui précède n’a réussi qu’à inspirer Nvidia et CD Projekt RED, car ils ont laissé entendre qu’ils travaillaient sur une carte graphique pour célébrer la sortie de Cyberpunk 2077.

Le monde du cyberpunk 2077 – disponible sur Amazon Mexique

Ce qui se passe, c’est que, via Twitter, les comptes de Cyberpunk 2077 et Nvidia ont partagé quelques mots. Tout d’abord, le RPG a proposé de créer un GPU en édition limitée et, après un court échange, le compte Nvidia a partagé une image qui nous montre ce que cette édition de la collection semble être.

Hé @NvidiaGeForce, que pensez-vous de la création d’un GPU # Cyberpunk2077 en édition limitée?

– Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 16 février 2020

D’après ce qui apparaît dans l’image, nous pouvons voir qu’il s’agit d’une carte Nvidia Founders Edition avec un design inspiré de Cyberpunk 2077. C’est donc une carte qui respecte le modèle de base de la marque, mais la décore d’accents jaunes qui Vous serez immédiatement rappelé le RPG de CD Projekt RED.

Il est important de noter que, pour l’instant, Nvidia n’a pas divulgué plus de détails sur ce produit. Donc, nous ne savons pas de quel modèle de carte graphique il s’agira, mais nous imaginons que ce sera l’une des lignes RTX. La bonne nouvelle est que nous aurons bientôt plus d’informations à ce sujet.

Et vous, une carte graphique édition spéciale attire votre attention? Dites-le nous dans les commentaires.

Cyberpunk 2077 sera présenté le 17 septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google STADIA. Vous pouvez en savoir plus sur ce RPG attendu de CD Projekt RED si vous visitez son fichier. D’un autre côté, vous trouverez ici toutes nos couvertures liées aux produits Nvidia.

.