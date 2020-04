Nvidia proposera 30 supercalculateurs pour la lutte contre COVID-19

Par Sebastian Quiroz

4/6/2020 3:50 pm

Bien que la situation entourant la pandémie mondiale due au COVID-19 ait apporté plus de mauvaises nouvelles que de bonnes, cela ne signifie pas qu’elles n’existent pas. Par exemple, des entreprises comme NVIDIA, IBM et Intel ont rejoint le COVID-19 High Performance Computing Consortium, un groupe d’entreprises, d’universités et d’organismes gouvernementaux qui offrent des technologies et des ressources pour accélérer le processus d’analyse des données contre ce virus.

De cette façon, Nvidia a révélé que fournira à 30 de ses superordinateurs plus de 400 téraflops de performances à divers chercheurs, dans le but d’accélérer le développement de méthodes efficaces pour détecter, contenir et traiter les coronavirus, ainsi qu’un groupe d’ingénieurs ayant une expérience en intelligence artificielle, en génomique, en analyse de données, en découverte de médicaments et plus encore.

Nvidia n’est pas la seule entreprise de ce calibre à apporter son aide, comme début mars, Lenovo et Intel ont annoncé une collaboration avec le Beijing Genomic Institute afin d’accélérer l’analyse génomique de COVID-19. Sur des questions similaires, des entreprises comme Sony et CD Projekt Red ont fait don de millions de dollars pour lutter contre le coronavirus.

Via: Nvidia

