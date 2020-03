Nvidia reporte son événement GTC

Le spécialiste du matériel graphique Nvidia a choisi de reporter ses annonces GTC.

Comme révélé dans un article de blog, le PDG Jensen Huang a déclaré que “ce n’est pas le bon moment” en raison de la pandémie mondiale de COVID-19.

“Nous avons des produits et des nouvelles passionnantes à partager avec vous”, a déclaré Huang.

“Mais ce n’est pas le bon moment. Nous allons suspendre le partage de nos actualités GTC pour l’instant.

«De cette façon, nos employés, nos partenaires, les médias et les analystes qui nous suivent, ainsi que nos clients du monde entier peuvent se concentrer sur la sécurité et la réduction de la propagation du virus.»

Huang a poursuivi: «Nous diffuserons toujours des tonnes de contenu de qualité provenant de chercheurs et de développeurs qui ont préparé d’excellentes discussions.

«C’est le moment de se concentrer sur notre famille, nos amis, notre communauté. Nos employés travaillent à domicile. De nombreux travailleurs horaires n’auront pas besoin de travailler, mais ils seront tous entièrement payés.

«Restez en sécurité tout le monde. Nous réussirons ensemble. »

L’événement GTC de Nvidia devait se dérouler du dimanche 22 mars au jeudi 26 mars au McEnery Convention Center de San Jose.

Récemment, la nouvelle plate-forme de streaming de l’entreprise, GeForce, a connu quelques problèmes, car de nombreux éditeurs ont retiré leurs jeux. Bethesda, 2K et Activision Blizzard font partie des sociétés qui ont retiré leurs titres.

En raison du coronavirus, un certain nombre d’événements ont été annulés, dont deux des plus importants de l’année, GDC et E3. Parmi les autres événements qui ont été supprimés, citons Minecraft Festival et Rezzed et Reboot Develop Blue.