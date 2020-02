Nvidia révèle le nombre incroyable de joueurs utilisant GeForce Now

C’est un fait que les services de streaming et les jeux en nuage seront un élément fondamental de l’avenir de l’industrie. Nvidia cherche à rivaliser dans ce domaine avec GeForce Now, qui a récemment quitté sa phase bêta et a connu un lancement réussi.

Contrairement à ce qui est arrivé à Google avec STADIA, Nvidia a commencé du bon pied et des milliers de joueurs sont intéressés par sa proposition. En fait, la société a récemment revendiqué quelques chiffres et a parlé de l’avenir du service.

Selon les détails, GeForce Now compte déjà plus d’un million de joueurs, qui ont utilisé la version gratuite ou le plan Founders. Ce chiffre est une grande réussite, car le service comptait environ 300 000 utilisateurs dans sa version bêta, qui ont enregistré plus de 70 millions d’heures de jeu.

Nvidia a souligné que de nombreux autres jeux seront compatibles avec son service à l’avenir. La société a révélé qu’elle avait au moins 1500 titres en attente. Tous bénéficieront d’une assistance et pourront être exécutés avec la puissance de GeForce Now.

L’une des annonces les plus récentes a été Cyberpunk 2077, dont la version PC sera compatible avec le service de streaming à partir de sa date de lancement. La première de GeForce Now n’était pas parfaite, Activision Blizzard ayant retiré tous ses jeux de la plateforme par surprise.

En raison de la confusion générée, Nvidia a expliqué la situation et a déclaré qu’il espérait retourner travailler avec Activision Blizzard à l’avenir. Nvidia a également récemment déclaré qu’il pensait que certaines sociétés remettraient leurs jeux en service, donc il y aurait plus de sorties régulières.

“Alors que la période de transition touche à sa fin, les départs de jeux devraient être rares, avec de nouveaux jeux ajoutés à GeForce Now chaque semaine”, a déclaré la société.

Nvidia a déclaré que les ordinateurs portables RTX seront plus populaires que PlayStation 5 et Xbox Series X. En outre, la société prépare une carte Cyberpunk 2077 RTX 2080 Ti qui peut être la vôtre. Cliquez sur ce lien pour lire plus d’informations sur GeForce Now.

