Nvidia révèle pourquoi les jeux Activision Blizzard sont sortis de GeForce Now

Le lancement complet de Nvidia GeForce Now a été bien accueilli par les joueurs. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, le service de streaming vous permet de profiter de la plupart de votre bibliothèque de jeux PC comme si vous aviez un RTX 2080.

Cependant, tout ne s’est pas déroulé comme prévu, car quelques jours après sa sortie, Activision Blizzard a retiré le support de tous ses jeux pour GeForce Now. Cela signifie que les utilisateurs du service ne peuvent pas profiter de ses avantages pour jouer à des titres tels que Overwatch et Call of Duty: Modern Warfare.

Activision Blizzard n’a pas expliqué les raisons de ce mouvement inattendu, tandis que Nvidia a seulement assuré qu’à l’avenir, il espère travailler à nouveau avec la société et ses jeux. Il a également souligné qu’Activision Blizzard avait demandé de retirer le support de leurs jeux dans le service.

Maintenant, Nvidia a donné une explication plus complète sur ce mouvement. La société a révélé que tout était un malentendu, car Activision Blizzard voulait se mettre d’accord sur un accord commercial avant d’accepter de faire partie de la plateforme.

Cependant, Nvidia pensait initialement que l’accord comprenait une période d’essai de 90 jours pour les abonnés GeForce Now, une option qui a été activée avec le lancement du service. Comme cela est évident, il n’en a pas été ainsi. Ce malentendu s’est produit car Activision Blizzard et ses jeux faisaient partie de la bêta de la plateforme.

“Activision Blizzard a été un partenaire fantastique dans la version bêta de GeForce Now, que nous avons choisi d’inclure la période d’essai gratuite pour l’adhésion de nos fondateurs. Reconnaissant le malentendu, nous avons supprimé leurs jeux de notre service, en espérant que nous pourrons travailler avec leur permettre de les réactiver et d’en ajouter davantage à l’avenir “, a déclaré un porte-parole de Nvidia.

Aucune information n’a été donnée sur un éventuel accord entre les sociétés. En attendant, les jeux Activision Blizzard ne peuvent pas fonctionner depuis GeForce Now jusqu’à nouvel ordre. Vous trouverez ici plus d’informations sur le service de streaming.

