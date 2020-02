Nvidia suggère de travailler sur une GeForce RTX inspirée de Cyberpunk 2077, le RPG des auteurs Witcher

Nvidia a peut-être montré le premier design de cette carte graphique.

Il n’est pas surprenant que l’arrivée de Cyberpunk 2077 s’accompagne d’un vaste catalogue de merchandising et de hardware inspiré des couleurs de cette nouvelle franchise deCD Projekt RED. L’entreprise ne lésinera pas sur les dépenses de promotion de son grand pari 2020 et dans très peu de temps nous commencerons à voir toutes sortes d’objets sous le sceau du Cyberpunk 2077.

Ceux qui envisagent de jouer à ce titre sur PC, ou veulent simplement acheter une nouvelle carte graphique, ont de la chance aujourd’hui, carNvidiaa fait allusion à travailler sur la conception d’un nouveauGeForce RTX inspiré par Cyberpunk 2077. La société a montré sur Twitter une image floue de ce qui semble être cette nouvelle carte graphique en édition limitée.

Nvidia pourrait vouloir lancer ce produit conformément aux spécifications de Cyberpunk 2077Ce GPU est-il un GeForce RTX 2080 super ou 2080Ti? Malgré les blagues que les deux sociétés ont publiées, ni CD Projekt RED ni Nvidia n’ont officiellement confirmé que ce projet est une série limitée ou quel modèle il sera. Cependant, il est possible que le géant de la technologie veuille lancer ce produit conformément aux spécifications du Cyberpunk 2077, ce dont nous pouvons être sûrs, c’est quece ne sera pas bon marché.

Qu’est-ce qui est cuit sur CD Projekt RED? Il lui manque de moins en moins17 septembre, la date indiquée pour Cyberpunk 2077, l’un des 13 RPG que nous attendons le plus en 2020, atteindraPC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia. Ses créateurs nous ont donné quelques détails récemment, tels que le joueur ne participera pas à des actes de violence sexuelle.

