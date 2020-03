Obamas s’associe aux réalisateurs des Avengers pour un nouveau film Netflix avec un acteur de Star Wars

Barack et Michelle Obama travaillent avec les réalisateurs des Avengers Joe et Anthony Russo sur un nouveau film Netflix mettant en vedette l’acteur de Star Wars Riz Ahmed.

Le film s’appelle Exit West, et il sera produit par les frères Russo, sous la direction de Yann Demange (’71, Top Boy), selon les rapports publiés aujourd’hui par Collider et The Hollywood Reporter.

Les frères Russo ont acquis les droits du livre de Moshin Hamid, Exit West, en 2017. L’histoire se concentre sur le couple Saeed et Nadia qui ont fui leur maison au Moyen-Orient après la mort de la mère de Saeed lors d’un conflit entre le gouvernement local et des soldats de la guérilla .

Il y a des portes magiques qui peuvent les emmener dans des endroits sûrs pour les émigrants, y compris Mykonos, Londres et Marin County, Californie. Partout où ils vont, ils font face à de nouvelles luttes. “L’histoire allégorique montre le contraste entre la réalité quotidienne ténue des migrants et celle de la population indigène privilégiée qui préférerait qu’ils disparaissent”, lit-on dans la description de Collider.

Les Obamas ont signé avec Netflix en 2018 pour aider à créer de nouvelles émissions de télévision et films pour le réseau de streaming. Barack Obama a nommé Exit West comme l’un de ses livres préférés de 2017.

