Observer: System Redux annoncé pour “Next-Gen”, révélation à venir

Observer: System Redux a été annoncé, avec une révélation de “nouvelle génération” qui devrait se produire bientôt. Le jeu a une courte bande-annonce, intégrée ci-dessous, mais ce n’est pas encore tout à fait clair.

Observateur: System Redux ressemble à un remake ou un redémarrage de nouvelle génération, mais nous ne pouvons pas le dire avec certitude. Le jeu a été annoncé via un nouveau compte Twitter, qui promet de révéler bientôt de nouveaux détails. Comme le souligne Gematsu, la bannière Twitter a brièvement promis une révélation le 16 avril, qui a depuis été modifiée pour se lire “Restez à l’écoute”.

On ne sait pas pour quels systèmes le jeu est conçu. Observer a jusqu’à présent été publié sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

L’Observer original, sorti en 2017, est un jeu d’aventure d’horreur de la Bloober Team (Blair Witch). Il a impliqué beaucoup de piratage d’esprit et de furtivité, et a obtenu un 9/10 dans la critique de GameSpot. Rutger Hauer, qui a joué le protagoniste détective Daniel Lazarski, est décédé depuis la sortie du premier jeu.

Nous ne manquerons pas de publier plus de détails sur Observer: System Redux dès qu’ils seront disponibles.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.