Obtenez au sol plus rapidement avec cette technique dans Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone est à peine actif quelques heures et des millions de joueurs se font déjà face sur leur immense carte en quête de victoire. De plus, certains cherchent un moyen d’obtenir le plus d’avantages possible pour faire face à la bataille rangée et comme il s’agit d’une Battle Royale, nous savons qu’il est essentiel de se rendre au sol dès que possible et un joueur a partagé une technique pour rendre cela possible.

Comme dans des jeux similaires, l’action dans Call of Duty: Warzone commence avec tous les concurrents qui décollent d’un avion pour atteindre les points de la carte qu’ils jugent pertinents ou autres, pour les aventuriers qui font confiance à leurs capacités. Eh bien, lorsque vous atterrissez, il est temps d’explorer les environs à la recherche de suffisamment et suffisamment puissant pour commencer la bataille et selon le joueur et l’utilisateur YouTube, MrReekHavoc, il est possible d’aller au sol plus rapidement pour obtenir un avantage significatif.

Vous pouvez donc accéder plus rapidement à la carte dans Call of Duty: Warzone

Selon le joueur, il suffit aux utilisateurs de couper leur parachute quelques instants après avoir sauté de l’avion pour prendre plus de vitesse à l’automne et juste au moment où les mains du personnage semblent indiquer qu’il perd le contrôle, il est temps de le sortir à nouveau et ainsi de suite atterrir. Si cela est fait correctement, les joueurs pourront se rendre plus tôt à leur point de chute choisi pour commencer la collecte et l’action d’armes.

Call of Duty: Warzone est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à la Battle Royale issue de Modern Warfare.

Suivez ici, dans LEVEL UP.

Source

.