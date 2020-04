Obtenez cet adorable puzzle indé gratuitement avec Twitch Prime!

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques semaines, pour soutenir les mesures de prévention annoncées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plusieurs entreprises ont annoncé qu’elles rejoindraient l’initiative Play Apart Together, parmi lesquelles Twitch. Dans le cadre de cette collaboration, Twitch a annoncé aujourd’hui qu’elle offrira 2 autres jeux aux abonnés Twitch Prime.

Comme rapporté par GameSpot, ces 2 titres rejoindront le catalogue de jeux gratuits de Prime afin que les abonnés passent la période de fermeture par la pandémie de manière plus légère. La meilleure chose est qu’ils seront 2 épisodes indépendants très divertissants et différents les uns des autres, en plus d’avoir des critiques favorables.

Yono et les éléphants célestes

Aux 5 titres gratuits qui seront distribués en avril, Yono et les Éléphants célestes seront ajoutés en premier. Dans ce jeu d’aventure et de puzzle, vous incarnez Yono, un éléphant né des étoiles, quelque chose qui se produit tous les millénaires. Cet adorable pachyderme viendra sur terre avec pour mission de le sauver, ce qui ne sera pas facile, car il y aura des zombies, des robots et des humains qui se dresseront sur son chemin.

Si vous êtes un fan des jeux The Legend of Zelda, vous devriez peut-être l’essayer, car pour de nombreux joueurs, les sections de puzzle leur rappellent cette série légendaire.

Vous pouvez déjà trouver ce titre dans la section butin de Twitch. Pour le télécharger gratuitement, allez simplement sur la page officielle de Twitch et descendez pour le trouver. Il sera disponible jusqu’au 20 mai.

Musique Old School

Le second est un jeu musical qui vous emmènera dans des environnements de jeu à l’ancienne, Old School Musical. Dans ce titre, comme dans d’autres du genre rythmique, votre mission sera de faire correspondre les notes musicales des plus de 50 morceaux qui apparaissent dans les 20 niveaux.

Les stars de la musique Old School Tib et Rob. Ce qui est frappant, c’est que vous devrez combattre des poulets dans une aventure qui vous mènera à des jeux emblématiques de l’histoire du jeu vidéo, tels que Metal Slug, The Legend of Zelda et Metal Gear. Le titre dispose également d’un mode multijoueur, vous pouvez donc en profiter avec jusqu’à 3 autres joueurs.

Selon GameSpot, ce titre sera mis en service le vendredi 24 avril suivant. Mais nous vous rappelons qu’il sera également gratuit pour une durée limitée.

Si vous souhaitez acheter l’un de ces titres, nous vous informons que vous pouvez les réclamer si vous avez un abonnement actif à Amazon Prime. De plus, nous vous rappelons que vous pouvez également obtenir gratuitement les 5 autres jeux arrivés dans le catalogue en avril. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Twitch Prime en consultant cette page.

