Obtenez des cadeaux gratuits pour Animal Crossing: New Horizons

Tout le monde aux îles! Le ciel est maintenant bondé d’avions légers destinés aux différentes îles grâce au nouveau plan de règlement de Tom Nook d’Animal Crossing: New Horizons. Mais Nintendo ne veut pas que nous oublions ces petits camps qui se sont progressivement agrandis dans Animal Crossing: Pocket Camp. Afin que les utilisateurs puissent continuer à jouer sur les smartphones, et dans le but que d’autres joueurs reviennent, Nintendo a préparé une campagne qui nous donnera des articles pour les deux jeux. Et c’est super simple!

Animal Crossing: New Horizons et Animal Crossing: Pocket Camp lancent une campagne collaborative

Obtenir ces récompenses est très simple, il vous suffit de lier notre compte Pocket Camp au compte My Nintendo avec lequel vous jouez Animal Crossing: New Horizons. Si vous n’avez pas de compte de jeu mobile lié, suivez ces instructions:

Étape 1: assurez-vous d’avoir associé votre compte My Nintendo

Cela peut sembler logique, mais la première chose que vous devez faire est de démarrer le jeu sur téléphone mobile. Une fois à l’intérieur, sélectionnez My Nintendo dans le menu général du jeu (l’icône que vous trouverez en bas à droite de l’écran).

Comprenez-vous que vous avez déjà un compte lié? Félicitations, vous pouvez passer l’étape 2. Pour ceux qui ne l’ont pas lié, c’est aussi simple que de cliquer sur “Créer / lier un compte” et de suivre les étapes indiquées à l’écran.

L’image montre “Account Management” car nous en avons déjà un lié. Si vous ne l’avez pas, liez-le et il affichera «Créer / Lier un compte»

Étape 2: obtenez le code de téléchargement My Nintendo

Une fois le compte associé ouvert, ouvrez le menu “My Nintendo” du jeu et vous verrez que vous pouvez échanger gratuitement une récompense spéciale appelée «Commande spéciale pour Animal Crossing: New Horizons + billets de 50 feuilles ». Cliquez dessus et vous recevrez un code de téléchargement. Prenez-le! Bien que vous puissiez toujours le vérifier à nouveau sur le site Web My Nintendo. “Que dois-je faire avec ce code?” Eh bien, continuez à lire

Étape 3: entrez le code de téléchargement sur votre Nintendo Switch

Appuyez sur aller sur votre Nintendo Switch et appuyez sur l’icône eShop dans le menu principal. Une fois à l’intérieur du magasin, accédez à la section “Utiliser le code” et entrez le code que vous avez obtenu à l’étape précédente.

Étape 4: Gagnez vos récompenses dans Animal Crossing: New Horizons

La première chose que vous devez vous assurer est que votre version d’Animal Crossing: New Horizons est à jour. Une fois que vous vous êtes assuré, accédez au jeu et visitez le terminal Nook qui est déverrouillé peu de temps après avoir avancé dans le titre. Là, vous pouvez récupérer vos objets spéciaux dans Animal Crossing: Pocket Camp. Et prêt! Vous aurez déjà de nouveaux meubles et vêtements pour décorer votre ville. Et en cadeau, 50 billets feuilles pour Pocket Camp!

