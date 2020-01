Obtenez des réductions sur Luigi’s Mansion et Smash Bros. pour la 3DS avec My Nintendo Rewards (Europe)

Le dernier lot de remises sur les jeux My Nintendo pour l’Europe est maintenant en ligne, donnant aux joueurs la chance de profiter de certains favoris 3DS à des prix réduits.

Il y a cinq nouveaux rabais à gagner cette fois, y compris les titres précédents de deux des séries les plus populaires pour arriver sur Switch en Super Smash Bros. et Luigi’s Mansion. Comme toujours, vous pouvez profiter de ces réductions en utilisant simplement les points My Nintendo Gold ou Platinum requis répertoriés ci-dessous.

Allez-vous profiter de l’une de ces offres? N’oubliez pas que vos Gold Points peuvent également être dépensés sur le logiciel Switch directement à partir de l’eShop ou d’un abonnement Nintendo Switch Online.

