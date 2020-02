Obtenez des tirages d’art d’artistes de bande dessinée incroyables pour l’événement caritatif de la semaine Eisner

Événement caritatif de la semaine Eisner

Cette année, la librairie de bandes dessinées Things From Another World (TFAW) célébrera la semaine Eisner avec des signatures en magasin et maintenant, un événement caritatif mettant en vedette des tirages d’art qui seront disponibles à l’achat avec des talents de haut calibre.

David Mack (Daredevil), Matt Wagner (Green Arrow), Peach Momoko (artiste de la couverture de la variante Marvel) et Yoshi Yoshitani (Star Trek: artiste de la couverture de la variante Boldly Go) se sont réunis pour créer de belles œuvres d’art exclusives à cette vente. Les bénéfices aideront à financer l’éducation à la bande dessinée pour la prochaine génération de créateurs.

Les tirages exclusifs seront un tirage limité de 225 et coûteront 25 $ la pièce. Chaque tirage sera de 11 “X17”, et il y en a cinq parmi lesquels choisir. Après les avoir vérifiés ici, vous pouvez les récupérer chez TFAW si vous êtes intéressé.

“Nous voulions que la semaine Eisner soit un moment spécial pour ses fans, mais aussi un moment pour redonner à la communauté que nous avons fait partie de ces 40 dernières années”, a déclaré Mike Richardson, PDG et président de TFAW dans un communiqué de presse. . “Nous prolongeons la semaine Will Eisner sur tout le mois de mars et, en partenariat avec la Portland State University, nous aidons à collecter des fonds pour l’éducation des futurs écrivains et artistes de bandes dessinées.”

La semaine Eisner est une célébration du médium de la bande dessinée. Basée sur l’héritage du père du roman graphique – Will Eisner – la semaine promeut la lecture de bandes dessinées et de romans graphiques, ainsi que la liberté d’expression. Eisner était un écrivain et un artiste qui a créé le personnage légendaire The Spirit. Eisner est décédé en 2005 et depuis sa mort, l’industrie de la bande dessinée rend hommage aux réalisations dans la bande dessinée chaque année aux prix Eisner, afin que le nom de cette icône puisse continuer.

Ci-dessous, vous trouverez toutes les impressions disponibles pour cet événement, qui seront disponibles sur TFAW et dans les magasins TFAW Oregon à partir du 1er mars.