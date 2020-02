Obtenez deux jeux gratuits pour votre PC via Epic Games Store

Combien de temps s’est écoulé une semaine? C’est vrai, comme c’est la coutume depuis plus d’un an, Epic Games Store propose plus de jeux gratuits à avoir dans votre bibliothèque virtuelle et sans doute jamais à jouer. A cette occasion: Kingdom Come: Deliverance et Aztez.

Le premier est un jeu de rôle implacable du monde ouvert du XVe siècle, qui a frappé PS4, Xbox One et PC en 2018. Mais ce n’est pas tout, car Le deuxième titre est un hybride de beat ’em up et de stratégie au tour par tour, se déroulant dans le monde de l’empire aztèque.

GRATUIT CETTE SEMAINE: Kingdom Come: Deliverance et Aztez!

Quelle aventure allez-vous entreprendre en premier? La conquête ou la vengeance? https://t.co/mE4FRx0KvK pic.twitter.com/OA3FCl3Ifh

Les deux titres seront disponibles jusqu’au 20 février. Dès mon arrivée jeudi prochain, Faeria, un titre de stratégie de construction de deck, prendra sa place de jeu gratuit au cours des prochains jours.

