Obtenez Hitman Go gratuitement sur iOS et Android

Par Sebastian Quiroz

0 COMMENTAIRES

17/04/2020 14h55

Alors que la quarantaine continue, de plus en plus d’entreprises décident d’offrir des jeux gratuits aux personnes à domicile. Aujourd’hui, Square Enix Montréal a révélé que tout le monde Les utilisateurs d’appareils mobiles iOS et Android pourront télécharger Hitman Go gratuitement jusqu’au 23 avril.

Sorti à l’origine en 2014 pour les appareils mobiles, Hitman Go est un puzzle au tour par tour basé sur la franchise Hitman. Dans le jeu, guidez l’agent 47 à travers une variété de niveaux basés sur une grille présentés sous forme de lignes et de nœuds sur une carte. Les niveaux commencent tout simplement, Mais au fur et à mesure que vous progressez dans votre aventure, vous serez confronté à des défis de plus en plus compliqués.

Si vous avez apprécié les puzzles de Lara Croft GO, nous espérons que vous êtes prêt pour une action furtive.

Pendant que vous #StayHomeAndPlay, vous pouvez télécharger gratuitement Hitman GO jusqu’au 23 avril! Télécharger sur mobile

iOS: https://t.co/09eMIaVMF1

Google Play: https: //t.co/njI6xmdQ8n pic.twitter.com/kGACNtHdKA – Square Enix Montréal (@SquareEnixMtl) 17 avril 2020

Il y a quelques semaines, nous avons vu quelque chose de similaire lorsque Lara Croft Go a été offerte gratuitement. Si vous souhaitez obtenir plus de jeux sans frais, vous serez heureux de savoir que Epic Games Store propose Just Cause 4 avec une remise de 100%. De même, nous vous proposons ici une liste des titres qui vous sont offerts gratuitement durant ce week-end.

Via: Square Enix Montréal

Ce sont tous les jeux dont vous pouvez profiter gratuitement ce week-end



Il ne faut pas longtemps avant la révélation du nouvel Assassin’s Creed, dit un initié

Sebastian Quiroz

23 ans. Editeur à Atomix.vg. Consommateur de la culture pop.

.