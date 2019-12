Obtenez jusqu'à 90% de réduction sur certains jeux Nintendo Switch avec la vente festive de Merge Games

Le Nintendo Switch eShop regorge actuellement d'offres et d'offres à durée limitée (voir ci-dessous), alors que de plus en plus d'éditeurs se battent pour attirer votre attention pendant la période des fêtes. Le dernier à rejoindre la fête est Merge Games, qui a réduit jusqu'à 90% certains de ses prix de jeu. Wowzers.

Vous trouverez 16 des titres de la société réduits, avec toutes les offres ci-dessous en cours d'exécution jusqu'au 7 janvier. Les remises s'appliquent aux comptes d'Europe et d'Amérique du Nord et sont accessibles directement depuis le Switch eShop lui-même; ces remises prennent certains titres en dessous du prix de 1 £ / 1 $.

Aragami – Shadow Edition – 60% de réduction

Groupement tactique 2 – 90% de réduction

Bougie: Le pouvoir de la flamme – 80% de réduction

Distribution des sept aubaines – 90% de réduction

Le comte Lucanor – 85% de réduction

Donjon cramoisi – 80% de réduction

HoPiKo – 90% de réduction

The Long Reach – 90% de réduction

Mainlining – 75% de réduction

ÉMEUTE – 80% de réduction

Solo: Îles du Cœur – 75% de réduction

Sparklite – 30% de réduction

Voiles échouées – Explorateurs des îles maudites – 30% de réduction

Unbox: Newbie’s Adventure – 85% de réduction

Vaporum – 70% de réduction

The Walking Vegetables: Radical Edition – 85% de réduction

Si vous souhaitez en savoir plus sur la qualité des ventes de Switch eShop, jetez un œil à tout cela (nous sommes vraiment traités cette année):

L'un des jeux ci-dessus vous plaît-il? Faites-nous savoir lesquels vous saisirez avec un commentaire ci-dessous.

