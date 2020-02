Obtenez la construction de ponts à un pas d’Eden, un hybride Roguelike en temps réel qui arrivera en mars

Si vous êtes un fan des constructeurs de ponts, des roguelikes, de la stratégie en temps réel ou de l’action de l’enfer, il y a un jeu pour vous sur le point de passer bientôt. Par le nom de Un pas d’Eden, il semble combiner stratégie et action effrénée en temps réel et il sortira sur Switch eShop le 26 mars.

En cochant les mots à la mode du genre comme le rêve d’un marketeur, le jeu est à l’origine un projet Kickstarter cherchant à retrouver l’esprit de Mega Man Battle Network et atteint un objectif de 60 000 $ pour financer une version Switch. Au cours des deux dernières années, il a généré des réponses positives de diverses émissions de jeu indépendantes et il est certainement bourré d’action si la bande-annonce ci-dessus est intéressante. Décrit comme un “ mélange d’action de l’enfer des balles et de stratégie de jeu de cartes ”, vous créerez des decks à partir d’une sélection de plus de 200 sorts et enchaînerez des combos dans des batailles contre plusieurs ennemis et boss alors que vous vous dirigez vers l’éponyme Eden.

La conception et le développement principaux de One Step From Eden semblent être principalement l’œuvre de Thomas Moon Kang, bien que trois autres personnes soient répertoriées sur la page Kickstarter du jeu, dont deux sont des compositeurs. Voici quelques-unes des fonctionnalités mises en évidence dans le texte de présentation officiel du dossier de presse:

– 9+ personnages et boss jouables

– 40+ ennemis évolutifs uniques

– Construction de deck avec plus de 200 sorts

– Plus de 100 éléments de changement de stratégie

– Mondes et batailles générés de façon procédurale

– Choix de vie ou de mort et fins alternatives

– Coop locale et PvP

Avec une coopération locale et un joli look pixel art, Switch semble être une plate-forme idéale (même si elle arrive également sur Steam). Pour toute personne désireuse de Mega Man Battle Network, cela ressemble à une interprétation moderne et amusante du concept avec sa propre touche, et pourrait valoir la peine d’être examiné de plus près lors de son lancement fin mars.

Ah, si seulement c’était aussi un monde ouvert, f2p Battle Royale aussi, hein? Maintenant, cela cocherait TOUTES les cases! Vous aimez le look de la bande-annonce ci-dessus? N’hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous.

.