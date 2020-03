Obtenez le Sega Genesis Mini pour seulement 40 $

Par James Pickard,

Vendredi 20 mars 2020 17:32 GMT

Si vous recherchez un jeu rétro, vous serez certainement intéressé de savoir que la Sega Genesis Mini ne coûte que 39,99 $ chez Best Buy.

La micro console de Sega a été lancée en octobre 2019 avec un total de 42 jeux inclus. Certains de ces classiques sont Sonic the Hedgehog, Ecco the Dolphin et Mean Robotean Mean Bean Machine – pour n’en nommer que quelques-uns. Nous avons la liste complète des jeux Genesis Mini préinstallés ici.

Habituellement, la Genesis Mini vous coûterait environ 80 $, il s’agit donc d’une réduction de prix assez lourde de 50% à seulement cinq mois après sa sortie. Il vaut la peine d’en profiter si vous avez envie de quelque chose de old school au milieu de la vague de nouvelles versions telles que Animal Crossing: New Horizons et Doom Eternal.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, nos amis de Digital Foundry ont été séduits par la Genesis Mini – même en la considérant comme l’une des meilleures micro-consoles publiées à ce jour.

N’oubliez pas que vous pouvez toujours rester à jour avec toutes les dernières offres en matière de jeux, de technologie, de divertissement et plus chez Jelly Deals. Si vous recherchez encore plus de nostalgie, vous pouvez consulter les meilleurs prix pour une précommande de Final Fantasy 7 Remake, une précommande de Resident Evil 3 ou la pré-vente Disney +.

