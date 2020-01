Obtenez Minccino et Darumaka lors de l’événement du Nouvel An lunaire 2020 – HITC

Pokémon

Les joueurs de Pokemon Go pourront obtenir Minccino et Darumaka lors du prochain événement du nouvel an lunaire 2020.

Niantic a annoncé des événements réels pour Harry Potter Wizards Unite et Pokémon Go. Cependant, avant que ces occasions passionnantes ne se produisent, les Pokétrainers auront un événement du Nouvel An lunaire auquel participer au-delà du premier mois de 2020. Au cours de cet événement, les joueurs pourront obtenir Minccino pour la toute première fois ainsi que Darumaka.

En plus du prochain événement du nouvel an lunaire 2020, les joueurs pourront également voter pour la journée communautaire Pokémon Go de février. Le processus de vote commencera le 1er février et le gagnant sera annoncé le 3.

Bien que ce soit une opportunité très excitante, il en va de même pour l’opportunité de capturer à la fois Minccino et Darumaka.

Comment obtenir Minccino dans Pokémon Go

Les joueurs pourront obtenir Minccino pour la toute première fois lors de l’événement Pokémon Go Lunar New Year 2020.

Une tâche de recherche Minccino Limited augmentera vos chances de capturer le Pokémon Chinchilla entre 14h00 et 17h00 le 2 février. Cette fenêtre ouverte est spécifique à votre fuseau horaire local.

Minccino éclosera plus fréquemment à partir d’oeufs de 5 km pendant la période spécifiée, mais le Pokémon continuera à être disponible par la suite. Niantic a également partagé qu’il pourra évoluer vers Cinccino et qu’une variante Shiny sera également disponible.

Cette tâche de recherche célèbre l’année du rat et comprendra des apparitions fréquentes de Pokémon qui correspondent à ce thème.

Ces Pokémon incluent:

Rattata

Raticate

Pikachu

Sandshrew

Nidoran♀

Nidoran♂

Sentret

Marill

Zigzagoon

Peluche

Minun

Bidoof

Patrat

Comment obtenir Darumaka dans Pokémon Go

Les joueurs de Pokémon Go pourront obtenir Darumaka lors de l’événement Nouvel an lunaire 2020.

Comme annoncé par Niantic, le Pokémon Zen Charm éclosera à partir d’oeufs de 7 km. D’autres Pokémon rouges tels que Shuckle et Foongus seront également disponibles.

En plus de faire éclore Darumaka, l’événement du nouvel an lunaire 2020 offrira également aux joueurs la possibilité de rencontrer un Gyarados brillant à l’état sauvage.

Pokémon rouge apparaîtra fréquemment dans la nature avec les noms suivants nommés par Niantic:

Charmeleon

Vulpix

Parasect

Voltorb

Jynx

Magmar

Magikarp

Flareon

Slugma

Wurmple

Corphish

Kricketot

Foongus

L’événement Pokémon Go du Nouvel An lunaire 2020 commence le 24 janvier.