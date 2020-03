Obtenez Monument Valley 2 et plus de jeux gratuits pour votre téléphone portable

Par Sebastian Quiroz

27/03/2020 14h10

La quarantaine continue et les entreprises continuent d’offrir des jeux gratuits pour différentes plateformes. Dans le cas où vous êtes une personne qui aime des expériences plus interactives avec des récits provocants et intéressants, ainsi qu’un gameplay dynamique, qui tirent parti du design fourni par les appareils mobiles pour iOS et Android, alors Vous pouvez télécharger Monument Valley 2, Lara Croft Go et Simulacra dès maintenant.

Monument Valley 2 est la suite de l’un des jeux de puzzle mobiles les plus populaires. De la même manière, Lara Croft Go est un titre qui testera votre mentalité, dans lequel nous devrons aider Lara Croft à surmonter différents dangers et à la sortir de divers problèmes. D’un autre côté, Simulacra est une expérience d’horreur narrative qui se déroule sur un téléphone portable. La seule chose que vous devez faire pour obtenir ces jeux gratuitement est d’accéder à l’App Store ou à Google Play Store et téléchargez-les. Ensuite, nous vous laissons les liens nécessaires.

Monument Valley 2:

–IOS

–Android

Lara Croft Go:

–IOS

–Android

Simule:

–IOS

En parlant de jeux gratuits, Epic Games Store propose World War Z et deux autres titres pour votre PC.

Via: App Store et Google Play Store

Sebastian Quiroz

23 ans. Editeur à Atomix.vg. Consommateur de la culture pop.













