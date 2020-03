Obtenez quatre grands jeux pour appareils mobiles gratuitement

Si quelque chose de positif peut sortir de la situation des coronavirus et de la quarantaine rencontrée par plusieurs pays à travers le monde, c’est que les grandes sociétés de jeux vidéo offrent constamment des jeux de qualité. Steam, Epic Games Store et Microsoft sont quelques-unes des entreprises qui ont rejoint cette pratique. Maintenant, tous ceux qui aiment jouer sur des appareils mobiles Ils ont accès à quatre expériences indépendantes qui en valent la peine.

C’est vrai, en ce moment, vous pouvez accéder à l’App Store de n’importe quel appareil iOS et au Google Play Store des téléphones Android, et obtenir, sans frais, Mini Metro, Superbrothers Sword et Sworcery EP, Alto’s Adventure et Alto’s Odyssey. Chacun a été reconnu par la critique grâce à son gameplay, sa présentation visuelle et sa qualité. Vous ne perdez donc rien en essayant ces quatre titres.

Mini Metro:

–IOS

–Android

Superbrothers Sword et Sworcery EP:

–IOS

–Android

L’Aventure d’Alto

–IOS

–Android

Alto’s Odyssey

–IOS

–Android

D’autres jeux que vous pouvez obtenir Gratuit grâce à cette initiative comprend Tomb Raider (2013), Watch_Dogs, Crackdown et bien d’autres. Nous ne savons peut-être pas quand il sera sûr de quitter nos maisons une fois de plus, mais avec des jeux gratuits de ce calibre, nous ne souffrirons pas beaucoup.

Via: App Store et Google Play Store

.