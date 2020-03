Obtenez quatre jeux Nintendo Switch gratuitement lorsque vous achetez Trancelation au lancement

Le lancement plus tard cette semaine sur Nintendo Switch est Trancélation, un jeu qui vise à élargir vos compétences linguistiques et votre vocabulaire dans un environnement d’arcade. Vous pourrez l’attraper à partir de ce vendredi, et il y a un bonus assez spécial en place pour ceux qui le font.

Voyons rapidement en quoi consiste le jeu en premier. Trancelation permet aux joueurs d’explorer des mondes néon colorés et en constante évolution tout en les mettant au défi d’associer et de mémoriser de nouveaux mots dans la langue de leur choix. Il est conçu pour que la maîtrise de nouveaux mots “donne envie de sortir en boîte et de rester jouer à des jeux vidéo en même temps”, dans l’espoir de rendre l’apprentissage plus amusant qu’il ne le serait habituellement.

Il sera lancé le 13 mars avec une remise temporaire de 30%, ce qui en fait 6,99 $ / 6,99 € / 6,29 £. Pour certains, cela pourrait déjà en valoir la peine, mais l’éditeur Baltoro Games a révélé que les premiers acheteurs recevront quatre jeux Switch gratuits en guise de remerciement pour l’avoir choisi. Du lancement au 16 mars à 9h PT / 14h GMT, les propriétaires de Trancelation pourront télécharger gratuitement les jeux suivants:

– Freecell Solitaire DX est une interprétation premium du jeu de cartes classique avec de beaux graphismes et une musique relaxante.

– Pizza Bar Tycoon vous permet de tenter votre chance en tant que propriétaire de restaurant. Une partie de notre série de magnats de cuisine préférés des fans.

– 2048 batailles met une touche compétitive multi-joueurs sur les mécaniques de jeu de puzzle classiques et complète le mélange avec des visuels impressionnants.

– Flowlines VS est un puzzle addictif avec une multitude de niveaux et un mode multijoueur amusant.

Alors, une remise de 30% et quatre jeux gratuits? C’est assez difficile de s’en plaindre, non?

Êtes-vous tenté par l’offre? Souhaitez-vous que d’autres éditeurs en prennent note et proposent des offres similaires à l’avenir? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires.

