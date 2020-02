Obtenez The Art of the Last of Us Part II Deluxe Edition pour 40% de réduction

Par Elizabeth Henges,

Vendredi 31 janvier 2020 21:31 GMT

The Last of Us Part II a peut-être été reporté au mois de mai, mais cela n’empêche pas les entreprises de créer plus de swag à acheter pour le titre Naughty Boy! Dark Horse crée The Art of The Last of Us Part II, et vous pouvez précommander le livre d’art maintenant.

Mieux encore, le livre est actuellement disponible pour une bonne remise comme Amazon US! L’édition Deluxe de l’artbook, qui a une lithographie soignée pour aller avec l’étui spécial, représente 40% de son prix standard de 89,99 $. Ainsi, vous pouvez vous procurer The Art of The Last of Us Part II Deluxe Edition pour 53,99 $ sur Amazon US. De plus, si une autre baisse de prix se produit avant la sortie de juin de l’artbook, cette remise sera automatiquement appliquée à votre précommande. Donc, si vous voulez vraiment ce livre d’art, il n’y a aucune raison de dormir dessus.

Si vous ne voulez pas la version Deluxe, il y a aussi The Art of The Last of Us Part II pour 35,99 $ chez Amazon US, mais cela ne coûte que 5 $ de moins que le prix normal demandé. Les artbooks ont tendance à voir des remises décentes avant la sortie, cependant, ce titre pourrait donc être un peu moins cher lorsqu’il se rapproche de la sortie.

Vous cherchez plus de livres d’art pour décorer votre étagère? Vous pouvez vous procurer The Art of Metal Gear Solid I-IV pour 53,99 $ sur Amazon US. Cette collection se compose de deux livres d’art massifs avec 800 pages d’œuvres d’art emblématiques de la série, donc c’est beaucoup et 33% de son prix normal. Si vous cherchez un nouvel artbook à moins de 20 $, The Art of Cuphead est en vente au prix de 19,49 $, soit 51% de réduction sur le PDSF de 39,99 $. Cet artbook sortira en mars!

Si vous souhaitez parcourir tous les livres d’art sur les jeux d’Amazon, rendez-vous sur ce nœud. Bonne recherche!

