Obtenez Tomb Raider (2013) et quatre autres jeux gratuits pour votre PC

En raison du danger posé par le virus COVID-19, plusieurs régions du monde sont en quarantaine. Pour motiver les gens à rester chez eux et lutter contre l’isolement, plusieurs entreprises ont décidé de baisser le prix de leurs jeux ou de les céder. Steam a rejoint cette initiative et vous pouvez actuellement obtenir cinq titres gratuitement pour votre PC.

Cette collection Il est composé de trois titres indépendants qui vous offriront des expériences variées et de deux jeux Tomb Raider., y compris le redémarrage de Crystal Dynamics, Square Enix et Eidos Montréal en 2013. Ceci est la liste complète et jusqu’à quand ils seront disponibles:

–Deiland (gratuit jusqu’au 24 mars)

–Drawful 2 (gratuit jusqu’au 10 avril)

–Headnatchers (gratuit jusqu’au 22 mars)

–Lara Croft et Le Temple d’Osiris (gratuit jusqu’au 24 mars)

–Tomb Raider (2013) (gratuit jusqu’au 24 mars)

Alors n’hésitez pas et obtenez une solide collection de jeux pour votre PC et débarrassez-vous du coronavirus à la maison. Sur des sujets similaires, nous vous rappelons que vous pouvez également obtenir Watch Dogs et The Stanley Parable gratuitement sur PC. De même, Goku lui-même vous demande de prendre soin de votre santé en ces temps difficiles.

Via: Steam

.