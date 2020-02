Obtenez un abonnement Xbox Live Gold de 3 mois pour seulement 15 $

Par James Pickard,

Vendredi 28 février 2020 17:09 GMT

Si votre durée d’abonnement est faible, vous serez ravi d’apprendre qu’un abonnement Xbox Live Gold de 3 mois ne coûte plus que 15 $.

Le même temps vous coûterait généralement 25 $, c’est donc une économie décente de 10 $ sur le service d’abonnement de Microsoft. Non seulement il vous permet de jouer à des jeux multijoueurs en ligne, mais vous avez également accès à une sélection de jeux gratuits chaque mois et à des réductions régulières.

Vous pouvez également trouver 3 mois Xbox Game Pass Ultimate pour 24,99 $. Cela vous donne non seulement accès à des offres d’adhésion multijoueurs en ligne et exclusives, mais également à une vaste bibliothèque de jeux à jouer gratuitement dans le cadre de votre adhésion.

C’est facilement l’une des meilleures offres de jeu en ce moment – en particulier avec de nouveaux ajouts tels que Kingdom Hearts 3 et Yakuza 0 prêts à jouer immédiatement.

Pour encore plus d’offres de jeu et de technologie, visitez Jelly Deals. Nous avons un aperçu des meilleures offres Xbox Game Pass Ultimate, où vous pouvez obtenir Resident Evil 3 au meilleur prix et toutes les meilleures offres de précommande Doom Eternal.

