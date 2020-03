Obtenez un thème dynamique gratuit pour Final Fantasy VII Remake simplement en téléchargeant la démo

Les réseaux officiels du jeu vidéo ont également montré deux autres thèmes exclusifs à PlayStation 4.

Avec la plupart du monde agité et confiné à la maison par le coronavirus, il est pratique de trouver des activités qui vous permettent de passer vos journées de la manière la plus saine mentalement. Les jeux vidéo deviennent l’une des ressources préférées et, bien que beaucoup soient impatients de voir si le jeu qu’ils espèrent acheter bientôt sortira ou non, comme Final Fantasy VII Remake, ils continuent de tirer la bibliothèque et de rejouer les classiques.

Alors que l’attente de la sortie du 10 avril est éternelle, la franchise a montré plusieurs thèmes dynamiques pour PlayStation qui ont l’air vraiment bien. Celui qui est déjà disponiblepeut être obtenu gratuitementsi la démo est téléchargée avant le 11 mai. Avec des couleurs vives, les personnages principaux et une musique d’ambiance agréable:

Le deuxième des trois thèmes dynamiques présentés se concentredans la ville de Midgar et met en vedette Cloud. Une vision loin de la ville qui est lumineuse et pleine de vie la nuit accompagnée de la partie la plus effrénée de sa bande-son. Il sera également bientôt disponible gratuitement pour les utilisateurs de PlayStation Plus.

Enfin, il a été démontréle thème dynamique de SephirothIl est disponible en cadeau si vous pré-commandez avec Amazon aux États-Unis et dans certaines parties de l’Europe, y compris en Espagne. Une façon d’obtenir l’antagoniste principal du jeu sur la PlayStation et de donner à l’interface une touche méchante.

Des réseaux sociaux de Final Fantasy VII Remake conseillent de garder un œil sur votre actualité carde nouveaux thèmes seront bientôt publiéset les dérivés du jeu vidéo qui promettent de faire plaisir aux joueurs. Une façon de rendre le chemin un peu plus supportable jusqu’au moment de jouer au jeu, dont il y a déjà une comparaison avec sa version précédente.

